IMMA VIETRI (FDI) A CAPACCIO PAESTUM PER L’INIZIATIVA “IL LAVORO NON E’ UNO SLOGAN”

Gli ultimi dati Istat confermano che grazie al Governo di Giorgia Meloni si sta andando finalmente nella direzione giusta: occupazione in crescita, disoccupazione ai minimi storici, più opportunità per giovani e donne.

Il nostro Governo, inoltre, ha sempre messo al centro della sua azione il tema della sicurezza sul lavoro con provvedimenti concreti come la patente a crediti, con l’assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione.