IMMA VIETRI (FDI): “AEROPORTO, CON AGGIUNTA CILENTO SI VALORIZZA TUTTA LA PROVINCIA”

“Da oggi esiste ufficialmente l’ ‘Aeroporto di Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento’. Un’iniziativa fortemente richiesta dai territori, in particolare dalle comunità locali e dalle imprese turistiche della zona sud della provincia di Salerno, che ha trovato immediata risposta da parte del Governo Meloni”. Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova denominazione dello scalo aeroportuale. “L’obiettivo e’ farlo diventare un polo sempre piu’ attrattivo e funzionale, valorizzando anche la costa cilentana e le aree interne, fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale. La grande attenzione riservata dal nostro Governo all’aeroporto salernitano – sottolinea Vietri – e’ la conferma che oggi, dopo anni di chiacchiere dei governi di centrosinistra, si e’ intrapresa finalmente la strada giusta per rendere la nostra provincia sempre piu’ competitiva a livello nazionale e non solo. Ringrazio l’Enac, il Governo Meloni ed in particolare il Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, per aver raggiunto in pochi mesi un risultato così importante e significativo per la nostra terra” conclude Vietri.

