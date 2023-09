IMMA VIETRI (FDI): “BLITZ A CAIVANO DELLE FORZE DELL’ORDINE, MELONI MANTIENE LA PAROLA”

“A pochi giorni dalla sua visita a Caivano (Napoli), il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene la parola data ai cittadini. Il blitz di questa mattina è il primo atto concreto per favorire la bonifica delle piazze di spaccio e contrastare alla radice la criminalità organizzata. Il Governo di centrodestra è determinato a riaffermare la legalità affinchè non ci siano più zone franche anche in Campania. Un ringraziamento al Presidente del Consiglio, al Ministro Piantedosi e a tutti gli uomini e le donne in divisa per il lavoro che svolgono ogni giorno, rischiando anche la propria vita, per garantire la sicurezza a tutti gli italiani”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

Share on: WhatsApp