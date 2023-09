NOI PER FISCIANO: “SODDISFATTI PER LA RIAPERTURA DELLA VILLA GIOVANARDI”

“Apprendiamo con grande soddisfazione che nella giornata di domani verrà riaperto finalmente il parco pubblico “Mario e Carlo Giovanardi”. La riapertura del suddetto Parco, antico possedimento di grande valore storico culturale che per troppo tempo era stato sottratto alla disponibilità dei cittadini del nostro territorio, è una importante notizia per tutta la comunità in quanto si potrà ritornare a godere della pace, del verde e della bellezza dell’area tutta.”

Lo dichiarano i consiglieri comunali di Noi per Fisciano Guacci, Prudente e Cavaliere.

Per mesi abbiamo con le nostre lettere richiesto chiarimenti agli uffici competenti e sollecitato la messa in opera di tutte le attività utili alla riapertura del Parco Giovanardi.