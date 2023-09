SCONTRO GUZZO-IANNONE SUI GIOVANI IN FUGA. L’ESPONENTE DI FDI: “DA 10 ANNI NON SONO IN PROVINCIA”

“Il Signor Guzzo ancora parla di me alla Provincia. Dopo 10 anni che ne sono sceso. Questo la dice lunga su cosa abbiano fatto in questi 10 anni al Governo nazionale, alla Regione, alla Provincia e nei comuni amministrati dal PD. Tutto bene. La colpa è di Iannone che 10 anni fa è stato alla Provincia e del Governo Meloni che c’è da 10 mesi.”

Lo scrive il Senatore di Fdi Antonio Iannone, replicando alle accuse che, nella giornata di ieri, aveva formulato il Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo.

“Tutto è opinabile, caro Giovanni,” continua Iannone ” anche il senso del ridicolo che evidentemente a voi Manca completamente. Di una cosa non c’è dubbio, che io non sono mai stato condannato per tentata concussione e che la Corte dei Conti non mi ha mai sfiorato. Cosa che evidentemente non si può dire delle gestioni PD alla Provincia. Caro Giovanni, un’altra cosa che dimentichi è che le Province le avete distrutto voi con la Legge Delrio, al tempo lo dicevo solo io ora siete stati tutti folgorati sulla via di Damasco. Peccato che Delrio sia lì a fare il vostro Senatore. Insomma caro Giovanni, anche se ti è stato chiesto di parlare, in questo caso il miglior parlare è quello che non si fa. Ti auguro che tra 10 anni si possa parlare ancora delle tue gesta alla Provincia. Io grazie a te ci sono riuscito. Facciamo i seri.”