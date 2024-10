IMMA VIETRI (FDI): “CAMPANIA, IL PRESIDENTE DE LUCA SI FA PUBBLICITA’ NEGATIVA DA SOLO”

“Contrariamente a quanto sostiene il governatore della Campania De Luca, il Presidente Meloni non fa pubblicità gratuita alla Campania. Ci pensano i dati di diversi indicatori nazionali a far conoscere i primati negativi della nostra regione riconducibili a chi la governa da ormai nove anni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal governatore, oggi, a Fisciano. “Il più grande fallimento di De Luca è rappresentato sicuramente dalla Sanità. I dati Agenas di pochi mesi fa dimostrano che la Campania è ultima in Italia per le prestazioni sanitarie; secondo il ‘20esimo Rapporto Osservasalute’ è fanalino di coda per la spesa pro capite; per la Fondazione Gimbe è agli ultimi posti per i livelli essenziali di assistenza. Non solo. Ma la Campania governata da De Luca e del Pd è, secondo una classifica di ‘Save the Children’, anche penultima in Italia per i servizi dedicati alle mamme; mentre per uno degli ultimi studi dell’Istat è la regione italiana in cui si vive meno a lungo. Per non parlare dei dati, sempre dell’Istat (2023), che vedono la Campania come maglia nera per occupazione e prima per disoccupazione. E l’elenco – aggiunge Vietri – potrebbe continuare toccando altri settori come i trasporti, le infrastrutture, il dissesto idrogeologico ecc…De Luca, invece di trincerarsi dietro ad una stucchevole ironia, dovrebbe scusarsi con i campani per aver speso soldi pubblici soltanto per autoelogiarsi avviando, di fatto, la sua personale campagna elettorale in vista delle Regionali. Tra l’altro, non penso che la normativa europea, come lui sostiene, preveda che vengano utilizzati fondi europei per affiggere manifesti con il logo della Regione contro il Governo nazionale. Questa è un’altra delle sue tante fake news. La Campania merita un’amministrazione regionale più seria e meno sprecona di quella di De Luca” conclude Vietri.

