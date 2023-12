IMMA VIETRI (FDI): “CHIUSURA MUSEO SBARCO A SALERNO, ALTRO SCHIAFFO DI DE LUCA ALLA CITTA’ “

“La chiusura del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale è un altro fallimento del presidente De Luca”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri dopo aver appreso della decisione assunta, nelle ultime ore, dai gestori. “E’ davvero sconcertante leggere che uno dei luoghi simbolo della città di Salerno, ospitato in locali di proprietà della Regione Campania, sia costretto a chiudere perché non ha disponibilità dei servizi igienici e all’interno ha infiltrazioni d’acqua e calcinacci crollati ormai da tempo. Questa situazione di abbandono – sottolinea Vietri – è uno schiaffo dato non solo alla cultura ma anche alla sua città dal governatore della Campania. De Luca, ormai, preferisce occupare il suo tempo facendo polemiche ridicole contro il Governo imitando Crozza piuttosto che risolvere i tanti problemi che affliggono la regione Campania compresa la sua città. Questa è l’amara realtà che neanche lui, con i suoi show televisivi, può più nascondere” conclude Vietri.

