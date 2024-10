IMMA VIETRI (FDI): “CORTE DEI CONTI CHIARIRA’ UTILIZZO FONDI PUBBLICI DA PARTE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL”

“La Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti paventa un danno erariale di 468.908 euro su alcune edizioni del Giffoni Film Festival. A quanto pare aveva ragione il Ministero della Cultura, all’epoca dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, quando in merito ai nuovi fondi destinati alla kermesse di Giffoni Valle Piana (Salerno) aveva parlato di ‘moralizzare e razionalizzare’ la spesa”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che, nelle scorse settimane, ha presentato un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza sull’uso dei fondi pubblici da parte dei vertici del Giffoni Film Festival. “Ora sarà la giustizia contabile a fare chiarezza sugli incarichi pubblici e sugli affidi. Quella chiarezza che è stata subito chiesta al direttore Gubitosi, che, invece, ha ben pensato di fare sceneggiate sotto al Mic pur di compiacere il governatore De Luca. Attendiamo fiduciosi l’esito dell’indagine” conclude Vietri.

