IMMA VIETRI (FDI): “FONDI COESIONE, RECORD DI FINANZIAMENTI PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

“Prosegue l’impegno del Governo Meloni per l’assegnazione dei finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione alla Campania per il periodo 2021-2027. Il Cipess ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 1,9 miliardi di euro alla regione per 81 progetti. Grande attenzione è stata riservata anche alla provincia di Salerno”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Grazie alle risorse stanziate, si potrà procedere, ad esempio, al risanamento dei corpi idrici nei comuni di Maiori e Minori in Costiera Amalfitana (18.500.000 euro), dov’è previsto anche un investimento per la Variante di Amalfi-Atrani alla SS163 – Primo Stralcio (95.000.000); agli interventi di completamento dei corpi idrici dell’Area Dragone (4.500.000) e dell’Area Bussento (7.000.000) ; alla manutenzione straordinaria dell’acquedotto di Campagna (2.291.739,17); al ripristino e completamento della variante ExSS447 di Palinuro con il superamento del tratto della frana tra Ascea e Pisciotta (8.000.000); ai lavori di realizzazione di Salerno Porta Ovest (2 lotto) per 23.000.000 di euro; alla realizzazione del nuovo svincolo della Tangenziale a servizio esclusivo del Ruggi d’Aragona (15.000.000); al completamento della viabilità per il retroporto di Salerno (22.000.000); al completamento della Fondo Valle Calore (località Molino Gramata – Bivio Tempone Grotte-Serre) per 7.493.970,06 euro; alla copertura del Trincerone ferroviario Ovest di Salerno con la costruzione di nuovi parcheggi (30.000.000); all’adeguamento della viabilità di accesso e alla sistemazione delle aree esterne all’Aeroporto Costa d’Amalfi (18.300.000). A questi importanti investimenti, si aggiungono i 14 milioni di euro che riguardano il restauro del chiostro grande e dei giardini della Certosa di Padula (4 milioni) e lo storico intervento per il Parco Archeologico di Paestum, dove si riprenderà il progetto della anastilosi per la ricostruzione delle mura con un primo finanziamento (10 milioni di euro). Un ringraziamento doveroso ai Ministri Fitto e Sangiuliano che con questi cospicui finanziamenti, che si aggiungono a quelli precedenti, dimostrano con i fatti la costante attenzione riservata dal Governo Meloni per la provincia di Salerno e la Campania” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp