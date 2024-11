IMMA VIETRI (FDI): “INTERROGAZIONE SU LAVORI PROVINCIA E COMUNE RAVELLO SU STRADA SR 363”

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in merito alla grave situazione di pericolosità in cui versa la strada Castiglione-Ravello (ex SR 363) dove, l’8 maggio 2023, perse la vita il giovane conducente di autobus Nicola Fusco”. Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, eletto nel collegio uninominale Agro Nocerino Sarnese-Costiera Amalfitana (Salerno). “Il tratto di strada in questione non è stato ancora oggetto di lavori di messa in sicurezza, in particolare nella zona del tornante dove si è verificato l’incidente mortale. Anche ieri si è rischiata una nuova tragedia, scongiurata solo dall’abilità di un altro autista di autobus che trasportava alcuni studenti diretti agli istituti superiori di Amalfi”. L’onorevole Vietri, inoltre, ricorda che “dopo la bocciatura da parte della Soprintendenza di Salerno (agosto 2022) del progetto di adeguamento del tratto centrale della ex SR363, non è stata intrapresa alcuna soluzione alternativa da parte degli Enti interessati e responsabili”. “Per questo – sottolinea – chiederò al Ministro Salvini di fare chiarezza sulle inadempienze della Provincia di Salerno e del Comune di Ravello, in merito proprio alla mancata esecuzione dei lavori lungo il tratto stradale in questione e alla ripresa dell’iter progettuale per l’adeguamento e l’allargamento dell’intera strada Castiglione-Ravello. E’ fondamentale intervenire in tempi rapidi perché – conclude Vietri – non si può continuare a mettere in pericolo la vita di residenti e turisti che percorrono quotidianamente una delle strade principali della Costiera Amalfitana”.

