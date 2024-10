IMMA VIETRI (FDI): “MAIL TRA GIUDICI CONTRO GIORGIA MELONI, E’ ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA”

“E’ scioccante leggere sui giornali che dei giudici, chiaramente di sinistra, si organizzino per ostacolare l’azione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tentativo di sabotare un governo legittimato dal voto popolare è un grave attacco alla democrazia. Basta intromissioni del potere giudiziario in quello Esecutivo”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando la mail scambiata tra esponenti di Magistratura Democratica e pubblicata dal quotidiano Il Tempo. “A poche ore dall’ordinanza del Tribunale di Roma con cui si è preteso di stabilire quali siano i Paesi sicuri di provenienza degli immigrati, il sostituto procuratore di Cassazione Marco Patarnello, attraverso una mail avente oggetto ‘Non convalida trattenimento migranti in Albania‘, avrebbe scritto ai suoi colleghi che l’azione del Presidente Meloni ‘è un attacco molto più pericoloso e insidioso’ rispetto a quello di Berlusconi, e che quindi bisogna essere compatti perchè ‘bisogna porre rimedio’. Insomma – sottolinea Vietri – non riuscendo a trovare scheletri nel suo armadio, probabilmente qualche giudice pensa di poter minare alla credibilità del Premier ostacolandone l’operato, facendo così da sponda a quei partiti di opposizione che, non riuscendo a vincere le elezioni, sperano di poter sovvertire la volontà popolare attraverso la via giudiziaria. Ma, questa volta, non ci riusciranno. Il Governo Meloni andrà avanti a testa alta, forte del mandato ricevuto dai cittadini, per proseguire le importanti riforme promesse agli italiani, a partire proprio da quella della giustizia” conclude Vietri.

