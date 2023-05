IMMA VIETRI (FDI): “MORTE OSPEDALE BATTIPAGLIA, IL SISTEMA SANITARIO E’ ORAMAI IN CRISI”

“Non si può morire, nel 2023, per un calcolo nelle vie biliari. L’ennesimo presunto caso di malasanità, che ha portato al decesso di una donna di 68 anni all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, deve far riflettere su ciò che sta accadendo nel sistema della sanità in provincia di Salerno e non solo”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Al di là delle responsabilità – che ovviamente saranno accertate eventualmente dalla Magistratura – è chiaro da tempo come l’offerta sanitaria in Campania stia pagando un prezzo altissimo in termine di qualità dell’assistenza per una gestione fallimentare portata avanti dal Pd e dal centrosinistra. Ormai, quasi ogni giorno, leggiamo sui giornali di inchieste su decessi negli ospedali, di pazienti abbandonati sulle barelle, di ambulanze in fila per ore davanti ai pronto soccorso, di medici di qualità che fuggono nelle strutture private o in ospedali pubblici di altre regioni perché qui non riescono a lavorare come meriterebbero. Le responsabilità politiche di questa grave situazione sono chiare a tutti i cittadini e nessuno, neanche il governatore De Luca, potrà sfuggire”.

