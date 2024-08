IMMA VIETRI (FDI): “OSPEDALE BATTIPAGLIA, TAC ROTTA: INTERVENGA IL PRESIDENTE DE LUCA”

“E’ sconcertante che presso l’ospedale di Battipaglia un triage post-incidente diventi una vera e propria odissea. A causa di una tac guasta, e con la nuova ancora in deposito, martedi’ scorso un cittadino, rimasto coinvolto in un incidente stradale, e’ rimasto per quattro ore (dalle 12:30 fino alle 16.30 circa) in ambulanza in attesa di essere visitato. E’ questa la Sanita’ che, dopo nove anni di amministrazione regionale di centrosinistra, De Luca lascia ai cittadini della Campania”. E’ quanto ha dichiarato, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari sociali e Sanità della Camera. “Questa grave criticità dell’ospedale ‘Santa Maria della Speranza’, di cui dovrebbe occuparsi il governatore De Luca, sta avendo inevitabili ripercussioni sull’ospedale di Eboli, dove vengono dirottati tutti i pazienti che devono essere sottoposti alla Tac. Di qui, come riporta la stampa locale – ha affermato Vietri – la formazione di lunghe code di ambulanze, sotto al sole, davanti al pronto soccorso ebolitano”. “E’ evidente dunque che anche i servizi di emergenza-urgenza nel nostro territorio – ha sottolineato Vietri – continuano a non essere garantiti in modo adeguato, a causa di una mala gestione della sanità regionale che dura ormai da troppi anni. Gli ospedali campani sono al collasso e il personale non e’ nelle condizioni di poter garantire prestazioni sanitarie efficienti ai cittadini. Chissà se di tutto questo De Luca, alla Festa dell’Unita’ di Procida (Napoli), parlerà con la segretaria del Pd Schelin, alla luce delle evidenti negligenze organizzative del sistema sanitario campano di cui, avendo la delega alla sanità, ha la responsabilità” conclude Vietri.

