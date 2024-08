REGIONALI, TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA DELLA PROVINCIA DI SALERNO CANDIDATI, TRANNE…

Sono tutti, o quasi, in campo, i Consiglieri Regionali in carica, eletti o subentrati, in Provincia di Salerno, dopo la tornata elettorale del 2020.

Nell’area deluchiana ricandidature scontate per Luca Cascone (De Luca Presidente), Franco Picarone (Partito Democratico) mentre Nino Savastano (Campania Libera) potrebbe essere costretto ad attendere l’esito del procedimento penale che lo vede coinvolto e che, nel corso della legislatura, ha già visto la sua sospensione con l’ingresso in Consiglio Regionale di Nello Fiore.

Tra i partiti ed i movimenti che, nel 2020, hanno sostenuto la candidatura di Vincenzo De Luca conferme anche per Tommaso Pellegrino (Italia Viva), Andrea Volpe (PSI) e Corrado Matera (Moderati).

Al momento non presenterà, invece, la sua ricandidatura all’interno del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, per il rispetto della regola dei due mandati, salvo che l’assemblea costituzione del M5S non intenda modificare questo aspetto.

Nel centro destra già in campagna elettorale Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia) e Aurelio Tommasetti (Lega), subentrato ad Attilio Pierro dopo l’elezione di quest’ultimo alla Camera dei Deputati.