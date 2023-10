IMMA VIETRI (FDI): “SOLIDARIETA’ A MELONI, SILENZIO VERGOGNOSO DI LANDINI E SCHLEIN”

‘Totale solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per gli insulti sessisti rivolti contro di lei durante il corteo della Cgil. È vergognoso che il segretario Landini non si sia ancora scusato e non abbia preso immediatamente le distanze. Lo stesso vale per la segretaria del Pd Schlein presente al corteo. Questo ennesimo episodio certifica, ancora una volta, la pochezza di una sinistra in evidente crisi di contenuti, che alle proposte predilige l’odio. Ma fortunatamente la maggioranza degli italiani sta dimostrando da tempo, nelle urne, da quale parte sta”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

Share on: WhatsApp