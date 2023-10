MARTINO D’ONOFRIO: “NOI SINDACI CAPACI DI SPENDERE I FONDI DEL PNNR”

Dalla Festa Provinciale dell’Unità di Baronissi, nell’ambito del dibattito sugli enti locali, arriva un forte messaggio del Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, Consigliere Provinciale del Pd, che ha preso parte ad un incontro sugli enti locali insieme ad altri sindaci e consiglieri regionali.

“Negli ultimi mesi”, ha sottolineato il Sindaco Martino D’Onofrio, esponente del Partito Democratico, “nonostante i tagli che il Governo di centro destra ha imposto sui fondi Pnrr, noi amministratori locali siamo stati capaci di dimostrare la grande capacità nella progettazione e nell’utilizzo dei fondi. Abbiamo dimostrato, come amministratori locali, di avere le competenze per affrontare e vincere la grande sfida dei fondi Pnrr, nonostante ci sia qualcuno che vuole limitare il nostro ruolo in un momento in cui c’è bisogno di sindaci bravi e di comuni coraggiosi”