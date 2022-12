IMMA VIETRI (FDI): “SOLIDARIETA’ AD INFERMIERE OSPEDALE DI AGROPOLI AGGREDITO”

“Esprimo la mia solidarietà all’infermiere del 118 di Capaccio Paestum aggredito, nelle ultime ore, durante un intervento di soccorso in ambulanza ad Agropoli”. Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di FdI alla Commissione Sanità della Camera On. Imma Vietri: “Il tema della violenza ai danni degli operatori sanitari è una delle priorità dell’azione politica di Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi, il Ministro della Salute Orazio Schillaci è già intervenuto in merito – a seguito degli ultimi dati forniti dall’Inail sulle aggressioni subite da medici e infermieri – confermando la sua massima attenzione verso tale problematica. Questi gesti – sottolinea Vietri – sono davvero gravi. E sono gravi a prescindere, ancor più perché vengono perpetrati ai danni di figure che aiutano chi sta male, con massimo impegno e massima professionalità, a tutte le ore del giorno e della notte. Sono davvero un doppio schiaffo alla civiltà” conclude Vietri .

