STEFANO CALDORO: “IL CENTRO DESTRA IN REGIONE BOCCIA IL BILANCIO DI DE LUCA”

“Un giudizio fortemente negativo” è la sintesi della riunione dei capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale della Campania, Cosimo Amente (Fdi), Severino Nappi (Lega), Massimo Grimaldi (FICP) e Stefano Caldoro, capo dell’opposizione, in occasione della riunione della Commissione Bilancio e del prossimo Consiglio.

“Nel testo della Giunta e della maggioranza manca una visione, non c’è nessuna concreta azione di rilancio, non ci sono – sottolineano i consiglieri regionali – significativi interventi per imprese e famiglie”.

Per approfondire ulteriori aspetti si è deciso, per mercoledì 21 alle ore 12, di convocare una riunione allargata a tutti i consiglieri del centrodestra.

