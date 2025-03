IMMA VIETRI (FDI): “VOTO STORICO ALLA CAMERA, STOP AL NUMERO CHIUSO A MEDICINA”

“L’aula della Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina Veterinaria. E’ una svolta storica, non solo per il sistema universitario, ma per l’intero sistema sanitario nazionale”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanita’. “Finalmente, grazie al Governo Meloni, non ci sarà alcun test d’ingresso: la graduatoria nazionale verrà infatti determinata alla fine del primo semestre dopo aver sostenuto esami e ottenuto crediti formativi universitari.

Inoltre – come ha annunciato il Ministro Anna Maria Bernini – nel prossimo anno accademico partira’ l’allargamento del numero attraverso 30mila posti in più sulla base dei fabbisogni progressivamente distribuiti su tutte le università italiane con una apertura progressiva. Si tratta di una risposta forte e decisa anche al problema della carenza di personale nelle strutture sanitarie che il Governo Meloni, con il Ministro Orazio Schillaci, sta affrontando con determinazione fin dal suo insediamento. La sinistra che oggi critica questa riforma non ha mai cambiato nulla per anni. E’ rimasta sempre sorda alle esigenze degli studenti, del mondo accademico e sanitario. Il Governo Meloni, invece, sta passando ancora una volta dalle parole ai fatti” conclude Vietri.

