PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “ABOLIZIONE NUMERO CHIUSO E’ UN BLUFF”

“Siamo in presenza di un bluff, un provvedimento ingannevole della maggioranza. Il disegno di legge approvato oggi non supera affatto il numero chiuso e non elimina neppure chiaramente il quiz per l’accesso alla facolta’ di medicina. Si prevede un semestre al termine del quale si rinvia con una delega in bianco al Governo la scelta delle modalita’ di selezione degli studenti che potranno davvero iscriversi ai corsi di medicina. Si prevede una graduatoria nazionale che non e’ chiarito come sara’ realizzata lasciando evidentemente la porta aperta ad un test nazionale. Peraltro, con un provvedimento privo di risorse non si e’ neppure voluto dare un’indicazione sul numero degli studenti che sarebbero ammessi. Insomma, in questo disegno di legge non c’e’ scritto nulla: una delega in bianco per sventolare una bandierina priva di contenuto che prende in giro famiglie e studenti cui invece sarebbe necessario dare una risposta seria” cosi’ in una nota il capogruppo democratico in commissione affari europei, Piero De Luca

