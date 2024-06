IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “GRAZIE AL GOVERNO MELONI L’ITALIA TORNA A CRESCERE”

Grazie al Governo Meloni il Sud torna a crescere. I dati sulla crescita del Pil, diffusi questa mattina nel rapporto Svimez, confermano l’accelerazione della crescita economica ed occupazionale delle regioni meridionali nel corso del 2023″. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il Mezzogiorno cresce di circa mezzo punto in più della media nazionale, registrando un consistente incremento di nuovi occupati pari al 2,6%, a fronte di un tasso medio pari all’1,8%, gli investimenti in opere pubbliche ed in infrastrutture strategiche passano da 8,7 miliardi nel 2022 a 13 miliardi nel 2023, con un incremento superiore al 50%. Insomma, ancora una volta viene smentita la narrazione di Pd e Movimento Cinque Stelle secondo cui il Governo Meloni lavora contro il Sud. I numeri veri dicono tutt’altro. Finalmente, anche il Meridione inizia a guardare con un po’ più speranza verso il futuro” conclude Vietri.

