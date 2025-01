IN CAMPANIA ELLY SCHLEIN STA PENSANDO AD UN NUOVO COMMISSARIO PER IL PARTITO DEMOCRATICO

Elly Schlein, forse delusa dall’atteggiamento troppo morbido ed assecondante del Commissario Regionale Antonio Misiani, starebbe pensando ad un nuovo uomo da mandare in Campania, con doti politiche ben piu’ delineate, in vista dell’imminente scontro con il gruppo De Luca per la questione Terzo Mandato ed elezioni regionali 2025.

In una ricostruzione del quotidiano IL FATTO, si racconta di una decisione che potrebbe arrivare anche nelle prossime giornate e che dovrebbe coinvolgere esponenti politici, legati in maniera piu’ forte con il territorio della Campania. Già nei mesi scorsi, per la sostituzione di Misiani si era fatto il nome dell’attuale Europarlamentare del Partito Democratico