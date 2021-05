La fine delle misure restrittive anti-Covid per i vaccinati e per i guariti dovrebbe scattare già a partire dal prossimo weekend in Germania: lo scrive la Bild, affermando che i vertici dei partiti di Governo, Cdu-Csu e Spd hanno concordato su questa linea.

Cosa accadrà in Italia dove, spesso, per sostenere le politiche restrittive sono stati additati anche altri modelli europei, a cominciare proprio dalla Germania? Cosa ne pensa il Ministro della salute Roberto Speranza ?