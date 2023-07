INDICE DI GRADIMENTO DEI GOVERNATORI: BONACCINI PRIMO, DE LUCA SOLO NONO

E’ finito il tempo del Covid ? Evidentemente si, tanto che la popolarità del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, giunto ai massimi livelli proprio durante l’emergenza sanitaria del 2020 e del 2021, è crollata nell’ultima classifica, redatta da IL SOLE 24 ORE, sull’indice di gradimento dei Governatori. Al primo posto c’è Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia Romagna, seguito, sul podio, da Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Solo nono posto in classifica per De Luca che, in ogni caso, mantiene una percentuale di gradimento superiore al 50%, con la maggioranza della popolazione della Campania che esprime, dunque, ancora, un giudizio positivo nei confronti dell’operato del Presidente della Regione Campania.

