LE NUOVE PROVINCE ED IL VOTO: INCONTRO DELL’UPI A SALERNO IL 28 LUGLIO

Anche l’Unione delle Province d’Italia si prepara alla rivoluzione che la nuova legge introdurrà per le Amministrazioni Provinciali, con il ritorno al voto popolare e con il ripristino di fondi e funzioni dopo la devastante riforma della legge Delrio, criticata, oramai, da ogni parte politica. E per confrontarsi con gli amministratori locali l’Upi ha scelto, per l’area Sud Italia, Salerno per il suo incontro pubblico, finalizzato proprio a conoscere la nuova normativa che riguarderà le Province. L’appuntamento è stato già fissato per il prossimo 28 Luglio a Palazzo Sant’Agostino, con la partecipazione di diversi parlamentari e consiglieri provinciali, provenienti da tutto il Sud per affrontare il tema della nuova disciplina delle Province.

