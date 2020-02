ITALIA VIVA: A NAPOLI PRIMA RIUNIONE DEI COORDINATORI CAMPANI CON ETTORE ROSATO

Si è parlato delle liste per le Regionali 2020, a Napoli, questa mattina, per il primo incontro tra il Responsabile Nazionale di Italia Viva Ettore Rosato ed i neo coordinatori delle province della Campania: un duro lavoro da affrontare, ovvero quello della formazione delle Liste in tutti i territori per il primo test elettorale di Italia Viva dopo la sua nascita.

A Napoli anche i coordinatori salernitani Tommaso Pellegrino ed Angelica Saggese che, già nei prossimi giorni, inizieranno il lavoro sui territori per raccogliere le disponibilità ad una candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania.