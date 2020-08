ITALIA VIVA E POPOLARI DI DE MITA, LISTA UNICA PER LE REGIONALI 2020: TUTTI I NOMI

Accordo raggiunto tra Ettore Rosato e Ciriaco De Mita per la presentazione di una lista unica alle Regionali 2020 in Campania. Cambia, cosi’, la geografia politica del centro sinistra con una semplificazione, la prima in ordine di tempo. Cambiano anche i candidati e le candidate ma ecco i nomi che saranno nella lista unica che punta ad una leadership nel centro sinistra in Provincia di Salerno.

In quota Italia Viva restano i nomi di Tommaso Pellegrino, Nico Mazzeo, Tonino Cuomo ed Elvira Serra. Manca ancora un nome femminile che, con ogni probabilità, arriverà dal Comune di Angri.

In quota Popolari saranno 4 i nomi in corsa: l’uscente Maria Ricchiuti, poi Corrado Matera, Giovanni Baldi ed il sindaco di Contursi Terme Alfonso Forlenza.