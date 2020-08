ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “AMBIENTE, REGOLE CERTE E CONDIVISIONE CON I TERRITORI”

“Il Ciclo dei Rifiuti deve essere completato, in tutta la Regione Campania, attraverso la realizzazione degli impianti per il conferimento della frazione umida. E’ folle pensare il contrario. E’ altrettanto folle, pero’, pensare di localizzare impianti senza che vi sia la condivisione dei cittadini, degli amministratori e che vengano fissate regole chiare e comprensibili per il funzionamento delle strutture.

E’ per questa ragione che, nei mesi scorsi, come amministratrice del Comune di Mercato San Severino, mi sono opposta alla realizzazione dell’impianto di compostaggio in una zona al confine con il nostro centro: nessun pregiudizio ideologico ma solo la necessità di avere chiarezza sul funzionamento dell’impianto.”

Lo dichiara l’assessore comunale di Mercato San Severino Enza Cavaliere, oggi candidata con la lista De Luca Presidente alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 Settembre.

Oggi siamo alla vigilia di una tornata elettorale per le Regionali: dal Presidente De Luca, che io sostengo con convinzione, abbiamo ricevuto le necessarie rassicurazioni sul futuro della scelta degli impianti nella Valle dell’Irno ma la presenza in Consiglio Regionale di un rappresentante del Comune di Mercato San Severino sarà, di sicuro, una ulteriore garanzia per tutti i nostri cittadini.