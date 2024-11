ITALIA VIVA NAPOLI. INCONTRO A ROMA CON BORGHI SU VICENDA SPOSTAMENTO ACCADEMICA AREONAUTICA

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il Senatore Enrico Borghi (capogruppo IV al senato e membro della commissione Difesa), Marianna Mascolo (Presidente Italia viva Provincia di Napoli), Gianluca Sebastiano (consigliere del Comune di Pozzuoli), Enrico Russo (presidente IV Area Flegre) e Nicola Mangiapia (membro della segreteria IV Prov Napoli).

L’incontro ha avuto ad oggetto il tema posto dal ministro della difesa circa lo spostamento dell’accademia aeronautica.

L’impegno di Italia viva provinciale e cittadino, insieme al senatore Borghi e all’intero gruppo parlamentare, è quello di esortare tutti i livelli istituzionali partendo proprio dallo stesso Ministro della Difesa, affinché avvenga la messa in sicurezza della struttura e non ci siano i presupposti, come paventato, di spostamento dell’Accademia. Inoltre, chiederemo, la massima velocità nella realizzazione dei cantieri previsti dal commissario straordinario dei campi flegrei Fulvio Maria Soccodato.