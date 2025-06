ITALIANI NEL MONDO. VENERDI’ 27 IL CONSIGLIO GENERALE A BATTIPAGLIA

“La sfida del mondo nuovo è costruire ponti tra le comunità. La Campania e la provincia di Salerno, in particolare, luoghi che hanno conosciute vecchie e nuove migrazioni, lo sanno bene: occorrono radici salde e connessioni stabili per parlare al futuro”. Lo dichiara Federico Conte, presidente della Confederazione degli Italiani nel mondo, organizzazione che terrà venerdì 27 giugno, alle ore 15.30, all’Hotel San Luca di Battipaglia, un Consiglio Generale sul tema “La cittadinanza tradita – la tutela e il rilancio della rappresentanza italiana degli italiani nel mondo all’indomani del Decreto Legge 36/25”. Parteciperanno, per i saluti istituzionali, i sindaci di Battipaglia ed Eboli, Francese e Conte; per l’introduzione, Angelo Sollazzo; per interventi iniziali e conclusivi, il Vice Presidente Salvo Iavarone e il Segretario Generale Attilio Moraca. La relazione sarà del presidente, Federico Conte, mentre il dibattito, moderato da Enrico Cotugno, vedrà gli interventi di: Giovanni D’Alessandro, Mariagrazia Russo, Francesco Giacobbe, Ilaria Ricci. “Lo scorso 17 giugno – aggiunge Federico Conte – il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha incontrato il Presidente della Repubblica, Mattarella. Alla sua attenzione sono stati posti alcuni temi cruciali rispetto ai nostri connazionali all’estero. Il fenomeno migratorio riguarda profondamente la storia degli italiani: dalla fuga dalla miseria alla fuga dei cervelli, al ritorno in patria di vecchie e nuove generazioni. Occorrono strumenti legislativi nuovi e politiche territoriali rinnovate. Una sfida che interroga anche la Campania, ponte di integrazione, piattaforma di dialogo tra luoghi e generazioni”. (ANSA). 2025-06-25T09:13:00+02:00 COM-TOR ANSA per CAMERA10

