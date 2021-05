LA BCC DI MONTE PRUNO APRE LA NUOVA FILIALE NEL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

È stata inaugurata, nel pomeriggio di ieri, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, la nuova Filiale della Banca Monte Pruno a Roccagloriosa.

Un nuovo capitolo, quindi, si aggiunge alla prestigiosa storia dell’istituto di credito cooperativo che amplia la sua competenza operativa anche nel Cilento e nel Golfo di Policastro, raggiugendo importanti centri, di cui alcuni particolarmente conosciuti dal punto di vista turistico, come San Giovanni a Piro e la sua frazione di Scario, Camerota, Santa Marina con la sua frazione di Policastro, e Celle di Bulgheria.

I nuovi uffici, siti in Via San Cataldo, adiacenti allo storico ed ora dismesso ATM, permetteranno alla clientela di operare con elevanti standard di sicurezza e di privacy; inoltre, la Filiale è dotata di un’Area Bancomat Cassa Self h24 che consente di svolgere, in massima libertà ed autonomia, senza limiti di orario e tutti i giorni della settimana, ogni operazione eseguibile allo sportello, dal versamento di contanti e/o assegni, ai bonifici, alle ricariche di carte prepagate, ecc.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Vice-Presidente Antonio Ciniello, il Direttore Generale Michele Albanese, il Vice-Direttore Generale Cono Federico, il Consigliere Regionale Attilio Pierro, il Sindaco di Roccagloriosa Giuseppe Balbi, oltre al Sacerdote Don Raffaele Brusco.

Si completa, pertanto, questa intensa fase di sviluppo della Banca Monte Pruno che, in poco più di un mese, ha celebrato le aperture di Cava de’ Tirreni e Roccagloriosa ed ora si appresta a strutturare ed organizzare il prossimo step di allargamento della sua operatività.