LA BCC DI MONTE PRUNO RINNOVA L’INIZIATIVA LA SCUOLA A COSTO ZERO

Con l’avvicinarsi della partenza dell’anno scolastico, ritorna il periodo in cui le famiglie cominciano a pianificare le spese per i ragazzi che devono affrontare la scuola.

Si rinnova, di conseguenza e con puntualità, pertanto, l’iniziativa della BCC Monte Pruno a sostegno delle famiglie della sua comunità di riferimento per alleggerire e rendere meno impattante, per il bilancio familiare, la spesa complessiva da sostenere per il materiale scolastico.

Anche considerando il particolare momento che tante famiglie stanno vivendo, la misura punta a trasmettere maggiore tranquillità ed elasticità di spesa.

La Scuola a tasso zero” è un finanziamento senza interessi e senza ulteriori spese per l’acquisto di tutto il materiale scolastico, come libri ed attrezzature varie (cartelle, astucci, ecc.), ma anche per pagare tasse universitarie o comprare strumenti digitali (pc, tablet, stampanti).

Possono beneficiare dell’iniziativa i soci, figli dei soci e i clienti della BCC Monte Pruno per un importo massimo di euro 2.000, il quale dovrà essere adeguatamente documentato da giustificativi fiscali di spesa.

“Riproponiamo – ha affermato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese – questa misura di sostegno per concedere ulteriore vicinanza a tante famiglie che si apprestano ad effettuare le spese per la scuola. Come già detto durante il lancio delle passate edizioni di questa misura, “La Scuola a tasso zero” è iniziativa di natura etica che il nostro istituto propone per garantire supporto e condividere, proponendo soluzioni efficaci, le difficoltà che tante famiglie incontrano per questi acquisti.