LEGGE ELETTORALE REGIONALE. SOMMESE (AZIONE) PRENDE TEMPO: “SE NE PARLA NEL 2024”

Il Presidente della Commissione Statuto Giuseppe Sommese (Azione) prende tempo sulla approvazione della nuova Legge Elettorale per la Regione Campania che ha iniziato il suo iter, dopo la pausa estiva. Secondo Sommese, infatti, “la discussione è rinviata al 2024”, con buona pace di chi, a partire da De Luca, pensava ad una approvazione lampo, anche per dare un segnale alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Il punto sul quale, al momento, non esiste un parere unanime dei consiglieri di maggioranza è quello dell’introduzione della soglia di sbarramento – tra il 2 ed il 3% – mentre tutti sono pronti ad approvare il provvedimento per il terzo mandato a favore di De Luca. Meno probabile, invece, che si registri un parere positivo sulla norma che prevede la possibilità per i sindaci di candidarsi al Consiglio Regionale senza dover, necessariamente, rassegnare le dimissioni prima del voto.

