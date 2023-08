IMMA VIETRI (FDI): “SOLIDARIETA’ A GIORGIA MELONI PER MINACCE SU REDDITO CITTADINANZA”

“Totale solidarietà al presidente del consiglio Giorgia Meloni per le vili e inaccettabili minacce di morte ricevute alla vigilia della sua visita a Caivano”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali. “Chi in queste ore cerca di intimidire il premier è vittima di una speculazione politica e di una informazione distorta sul Reddito di cittadinanza messe in scena dai soliti fomentatori di odio, ossia da coloro che hanno creato le condizioni di sottosviluppo in alcune aree del Paese. I beneficiari non occupabili infatti, continueranno a percepirlo. Il governo Meloni, inoltre, ha introdotto una serie di misure alternative per sostenere le famiglie più bisognose: dall’assegno di inclusione ai percorsi di formazione lavoro per gli occupabili. Per contrastare l’inflazione ed aiutare i più bisognosi è stata attivata anche la card “Dedicata a te” pensata per gli acquisti alimentari. Insomma, chi è nelle condizioni di non poter lavorare non sarà lasciato solo mentre chi può lavorare sarà sostenuto nella ricerca di una occupazione. Il tempo dei soldi pubblici dati a tutti senza alcun criterio è finito” conclude Imma Vietri.

