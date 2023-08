BERLUSCONI DAY. AD UN MESE DALL’EVENTO DI PAESTUM PROGRAMMA ANCORA DA PERFEZIONARE

Quando manca un mese all’appuntamento con il Berlusconi Day, l’evento commemorativo in programma a Paestum, all’interno di una delle strutture alberghiere piu’ note della zona, il programma è ancora in via di definizione. Il comitato organizzatore della manifestazione, che continua a riunirsi ogni giorno, senza sosta, anche con collegamenti da remoto, sta per definire il calendario della tre giorni che si aprirà con la cerimonia del ricordo di Silvio Berlusconi il 29 Settembre e si concluderà, il 1 Ottobre, con un incontro riservato al Governo. Antonio Tajani, che sovraintende al lavoro dei diversi gruppi di lavoro, è propenso ad avviare la macchina della comunicazione già nella prossima settimana, con la conferenza stampa di presentazione del Berlusconi Day da tenersi a Roma.

