CONSIGLIO PROVINCIALE. VERSO UNA PROROGA FINO A MAGGIO 2024 DEL MANDATO

E’ probabile che, in attesa dell’approvazione della nuova Legge sulle Province, già incardinata al Senato, discussa in commissione e pronta ad essere discussa in Aula, il Governo, tramite il Ministero dell’Interno, possa disporre, nelle prossime settimane, un provvedimento di proroga del mandato degli attuali consigli provinciali, in scadenza a dicembre 2023, per evitare che possano essere convocate le elezioni di secondo livello solo per qualche mese di attività. Il decreto consentirebbe ai Presidenti di Provincia di evitare la convocazione delle elezioni per il mese di Dicembre, con un consiglio provinciale che, qualora la legge sulle Province dovesse passare entro gennaio 2024, rimarrebbero in carica per poco piu’ di 6 mesi.

