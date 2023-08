ANNA PETRONE (PD): “UNA CANDIDATURA ALLE EUROPEE? PREOCCUPATA DA TENUTA DEL PAESE”

Ci potrebbe essere anche Anna Petrone, già Consigliere Regionale del Partito Democratico e candidata alle Politiche dello scorso anno, nell’elenco dei candidati alle Europee del prossimo Giugno. Intanto la dirigente del Pd – che non smentisce un suo possibile coinvolgimento nella prossima tornata elettorale – guarda anche alla situazione politica nazionale.

“In questo momento” sottolinea Anna Petrone, ” prima di parlare di candidature mi preoccupa molto la tenuta del nostro paese. La sanità pubblica la scuola i diritti sono fortemente a rischio. Il partito democratico in questo momento ha un ruolo fondamentale per riportare questi temi come priorità del governo in vista della manovra finanziaria. Credo che gli italiani si siano svegliati dal incantesimo di “Giorgia” che ha sedotto durante le scorse politiche vendendo chiacchiere . Il PD ha sempre parlato un linguaggio di chiarezza ed onestà senza illudere gli elettori.”