LA CILIEGIA DI BRACIGLIANO DIVENTA PRODOTTO IGP: NUOVO TRAGUARDO PER IL TERRITORIO

E’ stata pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Protollo che stabilisce il disciplinare per il riconoscimento del titolo di IGP alla Ciliegia di Bracigliano, uno dei prodotti di altissima qualità della agricoltura e della tradizione della Provincia di Salerno. Domani, venerdi’ 22 Gennaio, a partire dalle 11:00 ci sarà una conferenza stampa on line nella quale verranno illustrati i dettagli di un iter burocratico, avviato da tempo ed oggi giunto a conclusione.

All’incontro parteciperanno:

Antonio Calvanese – presidente del comitato promotore della I.G.P. “Ciliegia di Bracigliano”

Francesco Gioia – presidente del Gal Terra è Vita





Introdotti da Giovanni Giugliano – direttore del Gal Terra è Vita, i presidenti illustreranno l’iter che ha portato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nr. 14 del 19/01/2021 del disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), “Ciliegia di Bracigliano”.

Il Gal Terra è Vita ha supportato il Comitato durante il percorso di riconoscimento e lo affianca in un’ottica di promozione e tutela dei prodotti tipici per affermare, sui mercati nazionali e internazionali, la qualità delle produzioni locali e favorire lo sviluppo rurale del territorio.