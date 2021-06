LA LEGA A SALERNO: ADESSO E’ TUTTO NELLE MANI DEL CONSIGLIERE REGIONALE ATTILIO PIERRO

Adesso il futuro della Lega in Provincia di Salerno è tutto nelle mani del Consigliere Regionale Attilio Pierro, coordinatore provinciale fresco di nomina, che, ora, dovrà fare a meno anche del sostegno della europarlamentare Lucia Vuolo che, sul finire della scorsa settimana, ha detto addio al partito di Matteo Salvini. Pierro, dunque, avrà, da solo, sulle spalle, il peso di un partito che, seppure non riesce ancora a decollare in Campania ed in Provincia di Salerno, resta, pur sempre, il primo in tutto il paese. Insieme a Lucia Vuolo, nelle scorse settimane, aveva condiviso le scelte organizzative e politiche sul territorio ma, adesso, gli toccherà fare tutto da solo, insieme ai dirigenti della Lega rimasti all’interno del partito. Il primo nodo da sciogliere sarà quello della sede perchè quella attuale è anche sede della Segreteria Politica della europarlamentare Lucia Vuolo. La Lega resterà a Piazza Malta, nel cuore del centro della città di Salerno ?

