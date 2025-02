La Lega è il primo gruppo in Consiglio Regionale, in Campania, all’interno del Centro Destra e di tutta l’opposizione. Alla presenza del Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi, il Consigliere Regionale Massimo Grimaldi ha ufficializzato la sua adesione al partito di Matteo Salvini che, adesso, si prepara ad affrontare la prossima tornata per le Regionali in Campania.

