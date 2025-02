CAVA DE’ TIRRENI. IL CONVEGNO DEDICATO ALL’AUTISMO TRA EVIDENZE SCIENTIFICHE E NUOVE IPOTESI

Ampia partecipazione, ieri pomeriggio, mercoledì 12 febbraio, al convegno “Autismi, progetti di vita evidenze scientifiche e nuove ipotesi”, organizzato dall’Amministrazione Servalli, con la collaborazione del prof. Luigi Gravagnuolo e il patrocinio dell’Asl Salerno, tenutosi presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni.

Dopo il saluti del Sindaco Vincenzo Servalli e dell’Assessore alle Politiche sociali Giovanni Del Vecchio, la conduttrice Annamaria Sica, Presidente dell’Osservatorio cittadino sulla condizione delle Persone con Disabilità, ha introdotto gli importanti relatori che hanno affrontato le tematiche cruciali legate ai disturbi dello spettro autistico e al neuro sviluppo: dalla diagnosi, alla presa in carico del bambino, le ultime ricerche scientifiche e l’importanza della pratica clinica e del lavoro diagnostico-terapeutico che viene effettuato nei Servizi Territoriali di Neuropsichiatria Infantile, ma anche le attese dei famiglie e l’inclusione delle persone autistiche nella società.

La Direttrice sanitaria de “La Nostra Famiglia” Catia Lucia Rigoletto, ha illustrato l’esperienza ed il lavoro del centro d’eccellenza di riabilitazione di via Marghieri, la presa in carico del bambino autistico tra innovazione e linee guida; il professore di neurologia e biofisica al “Medical College of Wisconsin” (Milwaukee, USA),Piero Antuono, ha affrontato le problematiche dell’autismo nell’età adulta e della demenza; il neuro psichiatra infantile Giorgio Pini, assente per un sopraggiunto problema fisico, ha partecipato con una relazione scritta, letta dal prof. Luigi Gravagnuolo, sulla salute mentale nell’età evolutiva, malattie rare e disturbi comuni; la presidente della Fondazione Casamica, Carmen Guarino, recente assegnataria, peraltro, a seguito di un bando ad evidenza pubblica, della nuova struttura realizzata dall’Amministrazione Servalli, per il “Dopo di Noi”, si è soffermata sull’importanza dei laboratori per preadolescenti e adolescenti con autismo; l’educatrice professionale operatrice A.B.A. Epifania Gimmelli, ha tracciato un focus sul training alle abilità sociali ed alle autonomie per preadolescenti e adolescenti con disturbi autistici; il giornalista scrittore Carlo Gnetti, invece, ha affrontata l’importante tematica delle attese delle famiglie e l’atteggiamento dei governi sul disagio mentale; il direttore neuropsichiatria infantile dell’Asl Salerno Salvatore Iannuzzi, ha relazionato sul lavoro delle strutture territoriali, della presa in carico del bambini autistico nell’Asl Salerno tra realtà e prospettive.