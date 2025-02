REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO (FI): “PRONTI A SOSTENERE CIRIELLI O ZINZI”. DA SCAFATI ALIBERTI FLIRTA CON DE LUCA

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello ribadisce il concetto dell’unità del centro destra in tutta la Regione Campania, in vista del prossimo appuntamento con le Regionali 2025. “Mi sembra che il quadro vada delineandosi e il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania lo porterà la primavera. Abbiamo già più volte ribadito – aggiunge Martusciello – che se il candidato fosse espressione di Fratelli d’Italia non avremmo alcuna difficoltà a convergere sul nome di Edmondo Cirielli, che ha già amministrato essendo stato presidente della Provincia e con cui c’è un rapporto di lealtà nella reciproca diversità. Lo stesso ragionamento vale per Giampiero Zinzi (Lega, ndr), che conosce bene la Regione essendo stato consigliere regionale. Sono lontani – conclude il coordinatore forzista – i tempi in cui nel centrodestra si litigava. Andiamo avanti certi di una capacità poi di arrivare alla sintesi”. E, proprio nello stesso giorno in cui Martusciello rimarca l’unità del Centro destra, un sindaco di Forza Italia, Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati, prossimo ad un voto di sfiducia in programma per il 18 Febbraio, smentisce il suo coordinatore regionale: “”Cirielli, non è mai stato un amministratore, non conosce il territorio, né le basi per costuire la regione che vogliamo”. E prosegue: “Se lui dovesse essere il candidato del centrodestra, io sarei pronto a prendere un altra strada. Magari con De Luca, se la Consulta decidesse che si può candidare per il terzo mandato e costruisse una lista civica fuori dai due schieramenti. A patto che accettasse di inserire nel suo programma alcune priorità, necessarie per Scafati”.

