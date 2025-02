IL PRESIDENTE DE LUCA A SAN VALENTINO TORIO TAGLIA IL NASTRO DELLA FESTA DEGLI INNAMORATI

Ospite del Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ieri sera, circondato da numerosi amministratori comunali dei Comuni dell’Agro, ha tagliato il nastro della Festa degli Innamorati che, ogni anno, si tiene nel centro il cui patrono è il Santo dell’Amore. Un evento molto atteso e che ha visto tantissime persone raggiungere il Comune di San Valentino Torio dove, per l’intera settimana, andranno avanti eventi ed appuntamenti di natura religiosa ma anche dedicati al mondo dell’amore, in tutte le sue declinazioni. Luci d’amore, angoli per i selfie dell’amore ed una città che, per alcuni giorni, si trasforma nella Capitale dell’Amore. Grande la soddisfazione per il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, accompagnato, nella serata di ieri, dal Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, da tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale ed anche dai Sindaci di Nocera Inferiore (Paolo De Maio), Sarno (Francesco Squillante) e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Pagani.

“Un avvio entusiasmante” ha sottolineato Michele Strianese, ” per questa edizione della kermesse e della festa patronale, con tante persone presenti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a partire dal Parroco, dal Comitato, a tutta l’ Amministrazione Comunale, agli Sponsor. Una grande sinergia che porta solo vantaggio alla comunita’”