LA LEGA VERSO IL CONGRESSO REGIONALE IN CAMPANIA: A CACCIA DEL SUCCESSORE DI GRANT

Ad annunciare l’imminente celebrazione del Congresso Regionale della Lega in Campania è stato, nel corso di un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale, Gianluca Cantalamessa, il senatore del partito di Matteo Salvini, eletto per il secondo mandato nel corso delle elezioni politiche dello scorso settembre. Si va, dunque, a caccia del successore di Valentino Grant, oggi nel doppio ruolo di Coordinatore Regionale ma anche di Europarlamentare in carica, alla vigilia di una campagna elettorale per le Europee 2024 tutt’altro che facile. Rispetto al clima ed al consenso del 2019, la Lega, soprattutto in Campania, è chiamata ad una profonda ristrutturazione per arginare il calo dei voti, in un territorio dove le altre forze politiche del centro destra (da Fratelli d’Italia a Forza Italia) sembrano essere in netto vantaggio.

