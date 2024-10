LA LIGURIA AL VOTO PER LE REGIONALI: 9 CANDIDATI ALLA PRESIDENZA, SI VOTA DOMENICA 27 E LUNEDI’ 28 OTTOBRE

Tutto pronto in Liguria – salvo sorprese dal maltempo, per cui sono state diramate diverse allerte su tutto il territorio fino a domenica – per le lezioni regionali in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il successore di Giovanni Toti, l’ex presidente di centrodestra dimessosi dopo un’indagine a suo carico. Nove i candidati, anche se la sfida sarà fra il sindaco di Genova, Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, e Andrea Orlando, esponente di “peso” del partito democratico che ha trovato il supporto anche degli altri partiti dell’area di centrosinistra. Ma non di Italia viva ed Azione, fuori dalla colazione.

Oltre ai nove candidati al ruolo di presidente della Regione Liguria, sono 570 i candidati al ruolo di consigliere regionale. In provincia di Imperia, di Savona e della Spezia sono 19 le liste, mentre 20 a Genova. Sono 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Liguria e 30 componenti dell’assemblea legislativa. Sul totale degli aventi diritto, 653.064 sono elettori della Città metropolitana di Genova, 161.132 della Provincia di Imperia, 170.806 della Provincia della Spezia, 216.985 della Provincia di Savona e 146.614 quelli all’estero. I seggi saranno aperti domenica 27, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 28, dalle 7 alle 15.