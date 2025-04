In tanti, tra gli amministratori locali, negli ultimi anni, in diverse occasioni, sono stati ospiti del Vaticano per un incontro pubblico con Papa Francesco. E gli stessi Sindaci, a pochi minuti dalla notizia della morte del Pontefice, hanno voluto testimoniare la propria vicinanza, pubblicando le foto degli incontri e ricordando l’emozione di pochi minuti trascorsi a contatto con il Santo Padre.

