REGIONALI 2025. IL M5S IN CAMPO CON TRE NOMI: FICO, COSTA E CASTELLONE

Il Movimento 5 Stelle, in Campania, vuole farsi trovare pronto ad ogni ipotesi e richiesta da parte degli alleati del Campo Largo. Ed è per questo che, in vista delle prossime elezioni Regionali di fine anno, ha messo in campo ben tre nomi: una rosa di candidature che sintetizza tutte le possibili opzioni in campo. Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, già candidato alla Presidenza della Regione Campania nel 2010, uno dei fondatori del M5S in Campania; l’ex Ministro Sergio Costa, oggi Vice Presidente della Camera dei Deputati, una esperienza importante maturata nei governi del Presidente Conte; infine Mariolina Castellone, oggi Senatrice dell’Ufficio di Presidenza, un profilo scientifico di alto livello ma, in chiave politica, l’ipotesi donna in campo.

