BATTIPAGLIA. IL PD CONTRO IL SINDACO FRANCESE: “PROIBIZIONISMO NON EQUIVALE A SICUREZZA”

Il tema sicurezza continua ad essere uno dei nodi irrisolti di questa amministrazione. Con l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dalla sindaca, che estende il divieto di vendita di alcolici dalle 19 alle 6 per tutti i giorni della settimana, si è inteso lanciare un segnale.

Lo scrivono, in una nota, i responsabili del Partito Democratico di Battipaglia.

Un segnale che lascia forti dubbi di legittimità, e, in ogni caso, sicuramente inefficace. È sotto gli occhi di tutti che, nonostante questi provvedimenti (inutilmente) proibizionistici, le risse, le aggressioni e i fenomeni di microcriminalità non si sono fermati . Anzi, si moltiplicano, confermando che la repressione fine a sé stessa non basta a risolvere un problema profondo e strutturale. Il proibizionismo, da solo, non è la strada giusta per costruire una Battipaglia più sicura. Occorre ben altro: serve una visione di città che metta al centro le persone, le

famiglie, i commercianti, i giovani. Una città viva, dove gli spazi pubblici siano partecipati, animati, attraversati in sicurezza e con dignità. È nella presenza, non nell’assenza, che si genera sicurezza. È nell’occupare gli spazi, e non nel deserto urbano, che si contrasta davvero la delinquenza.