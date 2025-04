ANTONIO IANNONE (FDI): “OCCUPAZIONE CAMPANIA, DOPO 10 ANNI DE LUCA COME GUYANA FRANCESE”

“Anche i dati dell’Eurostat certificano il fallimento totale del PD in Campania: dopo 10 anni di Governo ininterrotto il livello occupazionale della Campania è ai livelli della Guyana francese. Mentre l’Italia corre grazie al Governo Meloni, la Campania segna il passo. Non serve fare distingui, nel centrosinistra campano a trazione PD sono tutti colpevoli: hanno governato tutto insieme per un decennio e questi sono i risultati.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

