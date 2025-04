DA SALERNO A NAPOLI: FDI RACCOGLIE LE DISPONIBILITA’ PER LE REGIONALI 2025

Prima a Salerno, poi a Napoli: una giornata di tour per il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che ha raccolto le numerose disponibilità per le candidature al Consiglio Regionale in vista della prossima scadenza in Campania. Dopo Caserta, anche Salerno e Napoli hanno risposto in maniera piu’ che positiva, tanto che nelle mani dell’attuale Sottosegretario ai Trasporti, al momento, ci sono un numero di disponibilità alla candidatura doppio rispetto alle concrete candidature da mettere in campo. Un risultato che, per Fratelli d’Italia, lascia ben sperare dopo l’ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni Europee della primavera del 2024. Intanto, sul tavolo della discussione, resta ancora la possibile candidatura alla Presidenza della Regione Campania: anche ieri, il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha confermato la sua disponibilità ad una discesa in campo per le prossime elezioni regionali, in attesa che la decisione finale venga assunta dal tavolo nazionale del Centro Destra che, insieme alla Regione Campania, dovrà anche stabilire i nomi dei candidati nelle altre Regioni chiamate al voto nel 2025.

